Хакеры выложили на сайт Минобразования эротические фото

11 июля 2017 г. 12:31
Источник: Українські новини
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Неизвестные разместили эротические фото на главной странице сайта Министерства образования и науки. Об этом свидетельствует главная страница сайта mon.gov.ua, передают Українські Новини.

В частности, при переходе из поисковых систем на сайт министерства сначала появляются фото обнаженной девушки.

Также фото сопровождаются подписями: "Севастьянова. Что с тобой не так, мразь?", "И да, с годовщиной, мразь. Даже для такой твари, как ты, этот поступок был жестоким".

В то же время, на данной странице есть гиперссылка, которая до определенного времени открывала сайт Минобразования.

По состоянию на 9:40 сайт министерства не работает.

Сайт Министерства образования и науки возобновил свою работу после вмешательства неизвестных. Об этом свидетельствует страница сайта mon.gov.ua.

В частности, по состоянию на 10:00 ресурс работает в штатном режиме.

Напомним, Госспецсвязи заявляет о возможной повторной угрозе хакерской атаки.
 

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