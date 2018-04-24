Хакеры зашифровали сайт украинского министерства и требуют биткоины

24 апреля 2018 г. 14:36
Источник: Украинская правда
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Сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины заблокировали неизвестные, которые теперь требуют за его возвращение к нормальной работе выкуп в биткоинах.

Мошенники разместили на сайте сообщение, что веб-страница зашифрована и, чтобы разблокировать ее, надо заплатить 0,1 биткоина.

Они предупредили, что если заинтересованные лица будут тянуть время, все данные сайта будут уничтожены. Хакеры добавили таймер обратного отсчета, который считает время до самоликвидации. Осталось чуть больше, чем девять часов.

"Ваши важные файлы с сайта зашифрованы... Возможно, вы отчаянно ищете средства восстановить свои файлы, но не теряйте времени! Никто не сможет расшифровать ваши файлы без нашего особого сервиса раскодировки", - говорится в обращении злоумышленников.

Это новый сайт министерства, который был запущен 17 января, о чем сообщается на старой веб-странице ведомства.

В самом министерстве впоследствии сообщили, что работа их сайта "временно приостановлена в связи с техническими причинами".

"Создана рабочая группа и привлечены специалисты ИТ безопасности. Они проводят анализ причин и планируют возобновить работу сайта в ближайшее время", - говорится в сообщении Минэнерго.

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