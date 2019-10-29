 

Халатность харьковчанина привела к угону его автомобиля

29 октября 2019 г. 10:49
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Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, злоумышленником оказался 20-летний житель села Староверовка.

Сообщение о пропаже автомобиля «ВАЗ-21043» поступило в Нововодолажское отделение полиции.

На место происшествия выезжали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что владелец оставил ключи в автомобиле, чем и воспользовался злоумышленник. Он завладел автомобилем и поехал в сторону села Палатки.

При проведении проверки работники полиции оперативно задержали мужчину, который был за рулем похищенного автомобилем. Транспортное средство возвращено владельцу.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении 20-летнему мужчине и избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся следственные действия. 

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