Харьков накрыл туман, в аэропорту задерживаются авиарейсы

В Харьковском аэропорту сегодня, 13 октября, из-за тумана не смог приземлиться самолет с туристами, прилетевший из Турции.

Об этом сообщается в харьковском Телеграмм-канале Типичное ХТЗ.

" Ночью над Харьковом из-за густого тумана кружил рейс с туристами из Анталии.

Полетал час, намотал 8 кругов, набрал высоту и улетел на Киев", - говорится в сообщении.

Согласно данным сайта Flightradar, самолет Azur Air Ukraine сделал несколько кругов над аэропортом в Харькове, но не приземлился.

В итоге борт принял киевский аэропорт "Борисполь".

Как сообщает онлайн-табло Харьковского аэропорта, сегодня задерживаются авиарейсы Харьков-Анталия:

Так, авиарейс Анталия - Харьков, который должен был прибыть в 00.10, ожидается в 11.10;

Самолет из Анталии, который должен прибыть в 10.50, ожидается в 18.40, а рейс Харьков - Анталия, который должен был отправиться в 2.00, задержан до 12.20.

Отметим, накануне вечером Харьков окутал густой туман, который продержался всю ночь и присутствует сейчас, утром, в городе.

Харьковчане в сети делятся соответствующими фото и видео.