Харьков накрыл туман, в аэропорту задерживаются авиарейсы

В Харьковском аэропорту сегодня, 13 октября, из-за тумана не смог приземлиться самолет с туристами, прилетевший из Турции.
Об этом сообщается в харьковском Телеграмм-канале Типичное ХТЗ.
" Ночью над Харьковом из-за густого тумана кружил рейс с туристами из Анталии.
Полетал час, намотал 8 кругов, набрал высоту и улетел на Киев", - говорится в сообщении.
Согласно данным сайта Flightradar, самолет Azur Air Ukraine сделал несколько кругов над аэропортом в Харькове, но не приземлился.
В итоге борт принял киевский аэропорт "Борисполь".
Как сообщает онлайн-табло Харьковского аэропорта, сегодня задерживаются авиарейсы Харьков-Анталия:
Так, авиарейс Анталия - Харьков, который должен был прибыть в 00.10, ожидается в 11.10;
Самолет из Анталии, который должен прибыть в 10.50, ожидается в 18.40, а рейс Харьков - Анталия, который должен был отправиться в 2.00, задержан до 12.20.
Отметим, накануне вечером Харьков окутал густой туман, который продержался всю ночь и присутствует сейчас, утром, в городе.
Харьковчане в сети делятся соответствующими фото и видео.