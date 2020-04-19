Харьков окутал смог: метеорологи рассказали, в чем причина

Еще одним поводом оставаться дома на Пасху, кроме карантина, стало ухудшение качества воздуха в городе. Харьковчане жалуются на едкий запах и смог, которій с самого утра покрыл все районы областного центра.

Виктория:

Да, это действительно правда, сегодня заметен смог, но непонятно что это пыль какая-то. Сложно дышать, воздух, конечно, не чистый.

В социальных сетях больше всего жалуются жители спальных районов города - Новых Домов, ХТЗ, Салтовки и Алексеевки. Но довольно трудно дышать и в центре, говорят люди.

Елена:

Метро Научной, вот там мы ощутили, где это было, по Данилевского мы шли. - Это утром? - Ну вот часа два назад.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области говорят - ни одного возгорания, которое могло бы вызвать такой смог и едкий запах в регионе на данный момент не зафиксировано. Предполагают, что это может быть отголоском масштабных пожаров в экосистемах, которые в течение двух недель охватили всю Украину. В том числе зону отчуждения на севере страны, Харьковскую область и соседние регионы.

На сайте проекта SaveEcoBot, основатели которого следят за состоянием загрязнения окружающей среды, указано, что уровень качества воздуха - вредный. Красным обозначены не только Харьков, но и населенные пункты в пригороде - Солоницевка и Буды.

В Харьковском региональном центре гидрометеорологии сообщили, что мгла появилась в городе после захода в Харьковскую область облачности со стороны Полтавы. Однако синоптики уверяют, причин для паники нет, радиационное состояние - в пределах нормы, ухудшение видимости - не критично. А такое увеличение облачности может свидетельствовать о приближении осадков. В понедельник, 20 апреля, в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами.