Харьков скорбит. Горожане несут к месту кровавой трагедии цветы и лампадки, в мэрии обещают помочь пострадавшим и семьям погибших

С самого утра после страшной аварии на улице Сумской харьковчане несут к месту трагедии цветы с траурными лентами и лампадки. Десятки тысяч людей в течение всего дня приходят сюда, чтобы почтить память погибших, жизнь которых оборвалась после того, как накануне вечером внедорожник влетел в толпу людей, которые стояли на тротуаре.

Виталий:

Просто очень страшно и очень жалко. У людей еще вся жизнь была впереди.

Ирина и Ольга:

Пришли по зову сердца, девочки, я думаю, что это трагедия для всех, потому что у нас дети, у нас родители. Кто-то не дождался ребенка домой, кто-то маму.

Официальный траур в Харькове объявлять не будут, рассказывают в мэрии, но чиновники обещают организовать похороны погибших и выделить деньги для их семей, кроме того возместить все затраты на лечение пострадавших, которые были госпитализированы с места ДТП накануне.

Игорь Терехов, первый вице-мэр Харькова:

Семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 20 тысяч гривен – это тот потолок, который мы имеем право выделять. И, естественно, то что касается медицинской помощи, тоже мы возьмем все затраты на себя: на лечение, на обеспечение медикаментами пострадавших людей и тоже будет выделена материальная помощь – каждому по 20 тысяч гривен.

Светофор, который был снесен по время аварии, уже работает. Коммунальщики начали заниматься его восстановлением еще ночью, сразу после аварии – из-за напряженного движения на перекрестке этот участок требует круглосуточного регулирования, подчеркивают чиновники. Другие восстановительные работы на месте трагедии в мэрии обещают завершить в ближайшее время.