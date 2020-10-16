Харьков - в "красной" зоне. Что запретят в городе с понедельника и пойдут ли школьники на досрочные каникулы?

Внеочередное заседание городской комиссии по усилению противоэпидемических норм. Первым о проделанной работе, после недавнего нагоняя от вице-мэра Игоря Терехова, отчитывается директор подземки Вячеслав Стаматин. Уверяет, для того, чтобы избежать скопления пассажиров вывели весь резерв.

Вячеслав Стаматин, гендиректор КП "Харьковский метрополитен"

Интервалы движения - 2-45 - в утренние часы-пик и в вечерние часы-пик. Днем и поздно вечером перерыв чуть больше, но мы постоянно мониторим ситуацию. Каждую минуту смотрим сколько людей на станции

Терехов, в дополнение, поручает руководству подземки обеспечить еще и контроль масочного режима в вагонах метро. Пассажиры подземки говорят, действительно на входе в метро - люди в масках, а дальше - кто цепляет ее на подбородок, кто кладет в карман. А вот по изменению интервалов поездов, то большинство его заметили.

Надежда

Есть то, кто на подбородке носят, а в основном - нормально. Да, заметила. Но все равно людей на платформе много собирается. Ну а так, 10 минут почти или 5. Это большая разница. Днем ​​сегодня более комфортно

Елена

Уменьшилось из-за студентов. Я бы не сказала, что я как-то заметила, что это из-за работы метро. Из-за студентов меньше людей. А из-за работы метро - я бы не сказала

Николай

2 или 2.20. Народа намного меньше стало

Нет особых проблем в соблюдении карантинных норм в общественном транспорте - троллейбусах, трамваях и маршрутках, отчитывается Евгений Водовозов. Говорит, это благодаря контролю полиции.

Евгений Водовозов, заммэра по вопросам инфраструктуры города

И количества людей в салоне проверки шли, и масочный режим, в большей степени это работа с объяснения. Я думаю - день-два и оно выровняется полностью. Потому что мы везде, где есть громкоговорители водители объявляют, санитарная обработка гарантирована

Однако, реальность Евгения Водовозова несколько отличается от действительности, потому что не только не все пассажиры общественного транспорта надевают маски, игнорируют ее и некоторые водители.

Станислав, водитель троллейбуса

У нас пересменка была. Мы сейчас поменяемся. Потом уже “оденем” маску

Например Марина видит такую ​​ситуацию постоянно. Водители и кондукторы не то, что не просят пассажиров надевать маску, сами не надевают её.

Марина

Да, вижу, что водители есть без масок. Но на них никак нельзя повлиять. Все индивидуально. В маршрутках, автобусах - контроля нет

Виктор, водитель троллейбуса

У нас график движения, безопасность пассажиров, безопасность движения - прежде всего. Ну, а сами люди думают о себе. Кто думает, тот “оденет”. Кто не думает - ну что же...

Транспорт и с понедельника будет работать в полном объеме. В городе с усилением карантина закроют развлекательные заведения и кинотеатры. Изменения в работе коснутся объектов питания и ТРЦ, они будут работать до 20-00. А вот спортзалы и фитнес-центры в Харькове не будут закрывать.

Игорь Терехов, первый зам. Харьк. городского головы

Это малый бизнес. Он еще не оправился после тех карантинных мероприятий и малый и средний бизнес, поэтому то что касается их - при условии того, что будет соблюдаться меры предосторожности. Они продолжают работать поскольку это не предписано нормативно-правовыми документами, которые приняла комиссия государственная

Во время заседания комиссии вице-мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе не будут закрывать школы, а каникулы начнутся согласно расписания. Однако родители, несмотря на сложную эпидситуации, смогут оставлять детей дома.

Игорь Терехов, первый зам. Харьк. городского головы

Школы по постановлениями Кабмина и по вчерашнему заседанию, нам не предписано закрывать. Вообще. Поэтому как работают так и работают. Уходят на то плановые каникулы, которые есть

Однако через несколько часов в мэрии передумали. На своей странице в Фейсбук Терехов написал - по решению Кабмина школы таки должны пойти на каникулы с 19-го октября, а вот детские сады будут работать.