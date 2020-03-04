Харьковчанам нелегально увеличивали мощность вводных автоматических выключателей электросчетчиков

04 марта 2020 г. 16:58
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В Харькове разоблачена мошенническая схема предоставления незаконных услуг потребителям электрической энергии. Об этом сообщили в АК "Харьковоблэнерго". Документирование противоправной деятельности происходило при содействии службы экономической безопасности облэнерго. Предварительно установлено, что только по одному уголовному эпизоду злоумышленники нанесли обществу ущерб на 75 тыс. грн. Собранные материалы энергетики направили в Московский отдел Нацполиции.

По предварительным данным, злоумышленники за вознаграждение предлагали абонентам нелегально увеличить мощность вводных автоматических выключателей. Установлено, что харьковчанин подыскивал клиентов и получал от них на банковскую карту 8-8,5 тысяч грн. После этого электромонтеры меняли автоматические выключатели на более мощные.

По одному из эпизодов электромонтер районного отделения выехал на место, снял пломбу с прибора учета, заменил вводный автомат и снова опломбировал счетчик. При этом использовалась та же пломба, которую склеили и вернули на место.

В офисе по проспекту Науки мошенники выдавали абонентам соответствующие акты с печатями предприятия и будто бы подписями должностных лиц. Однако при визуальном осмотре правоохранители обнаружили признаки подделки документов.  В руки правоохранителей также попала переписка в месседжерах членов преступной группы и квитанции банковских переводов. Открыто уголовное производство по статье "мошенничество по предварительному сговору группой лиц".

 

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