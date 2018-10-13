Харьковчане принесли в полицию пакет с патронами (фото)

13 октября 2018 г. 12:58
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В Харьковской области до конца октября продлится месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в Краснокутский отдел полиции люди добровольно сдали 4 гладкоствольные охотничьи ружья и 63 патрона времен войны. Также ружья несли и  Купянский отдел. Одно незарегистрированное ружье с нарезным стволом, три зарегистрированных гладкоствольных ружья и шесть незарегистрированных ружей для регистрации.  Кроме того, харьковчане принесли спецсредство и семь боеприпасов. 

Напомним, те, кто добровольно сдаст в срок не зарегистрированные патроны и оружие в полицию, будут освобождены от административной и уголовной ответственности.

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