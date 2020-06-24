Харьковчане выманивали у людей деньги под видом инвестиционной компании: у мошенников изъято почти $1 млн

24 июня 2020 г. 17:48
1 просмотр

Правоохранители разоблачили двух мужчин в завладении мошенническим путем деньгами граждан. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, для своих махинаций они создали несколько вебсайтов. Потенциальным клиентам предлагали инвестировать в прибыльные проекты и получать регулярный доход.

Реклама на сайтах уверяла людей, что их средствами распоряжаются опытные инвесторы. Для получения прибыли необходимо лишь зарегистрироваться на сайте и перечислить деньги через предложенные платежные системы.

Минимальная сумма инвестиции составляла 221 доллар. В дальнейшем деньги вкладчика попадали на электронные кошельки злоумышленников, после чего обналичивались через крипто-обменники. Сейчас устанавливается сумма ущерба и круг потерпевших лиц, являющихся гражданами Украины, России, Казахстана, Литвы, Венгрии.

Правоохранители провели обыски в офисе и по местам проживания фигурантов. У них изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, платежные карты и средства в размере 970 000 долларов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Видео: 

Кіберполіція викрила шахраїв, які під виглядом інвестиційної компанії ошукували громадян

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53