Харьковчанин бросил гранату во двор соседу: мужчине грозит до 7 лет тюрьмы

В причастности к взрыву гранаты во дворе домовладения в Московском районе Харькова, о котором сообщалось ранее, правоохранители уличили 49-летнего харьковчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 15 ноября в полицию позвонил харьковчанин и сообщил, что во дворе его частного домовладения по улице Бестужева прогремел взрыв.

На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома.

Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как выяснилось, боеприпас бросил 49-летний сосед заявителя, с которым у него накануне произошел конфликт.

Мужчина признался, что между ним и жителем домовладения накануне произошел конфликт на бытовой почве. Почему он решил отомстить именно таким образом, злоумышленник объяснить отказался.

В ходе обыска домовладения правонарушителя в сарае на территории двора обнаружили и изъяли два корпуса гранат Ф-1 и РГД-5.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об уведомлении харьковчанина о подозрении в совершении преступлений. По санкциям статей ему грозит до 7 лет тюрьмы.