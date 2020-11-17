Харьковчанин бросил гранату во двор соседу: мужчине грозит до 7 лет тюрьмы

17 ноября 2020 г. 12:15
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В причастности к взрыву гранаты во дворе домовладения в Московском районе Харькова, о котором сообщалось ранее, правоохранители уличили 49-летнего харьковчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 15 ноября в полицию позвонил харьковчанин и сообщил, что во дворе его частного домовладения по улице Бестужева прогремел взрыв. 

На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. 

Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Как выяснилось, боеприпас бросил 49-летний сосед заявителя, с которым у него накануне произошел конфликт.

Мужчина признался, что между ним и жителем домовладения накануне произошел конфликт на бытовой почве. Почему он решил отомстить именно таким образом, злоумышленник объяснить отказался. 

В ходе обыска домовладения правонарушителя в сарае на территории двора обнаружили и изъяли два корпуса гранат Ф-1 и РГД-5.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об уведомлении харьковчанина о подозрении в совершении преступлений. По санкциям статей ему грозит до 7 лет тюрьмы.

 

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