Харьковчанин чуть не убил своего собутыльника во время ссоры

18 апреля 2020 г. 12:37
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Сотрудники харьковской полиции оперативно задержали мужчину, который пытался убить своего знакомого. Правоохранители разоблачили в совершении тяжкого преступления 39-летнего харьковчанина. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, 15 апреля в Основянский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу в тяжелом состоянии доставлен 34-летний мужчина с ножевыми ранениями. Во время досудебного расследования следователи установили, что мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил нож и нанес мужчине удар в область грудной клетки.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции за считанные часы задержали злоумышленника, который обоснованно подозревается в содеянном.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство ч.2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Он находится под стражей.

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