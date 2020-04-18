Харьковчанин чуть не убил своего собутыльника во время ссоры

Сотрудники харьковской полиции оперативно задержали мужчину, который пытался убить своего знакомого. Правоохранители разоблачили в совершении тяжкого преступления 39-летнего харьковчанина. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, 15 апреля в Основянский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу в тяжелом состоянии доставлен 34-летний мужчина с ножевыми ранениями. Во время досудебного расследования следователи установили, что мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил нож и нанес мужчине удар в область грудной клетки.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции за считанные часы задержали злоумышленника, который обоснованно подозревается в содеянном.