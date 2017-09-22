Харьковчанин, делая ремонт на балконе, захотел покурить и загорелся

Внимание на пылающий балкон одной из девятиэтажек по улице Клочковской, обратили случайные прохожие. Они же и вызвали спасателей. Как только пожарные прибыли на место - установили, что возгорание случилось из-за неосторожности хозяина в обращении с легковоспламеняющимся веществами. 29-ти летний мужчина, который занимался ремонтом, использовал ацетон и, вероятнее всего, не заметил как пролил немного жидкости на себя. Потом закурил сигарету и вспыхнул. Пламя мужчине удалось сбить самостоятельно, еще до приезда спасателей, говорит помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

В результате этого пожара пострадал 1988 года рождения. Он сейчас находится в ожоговом центре 4-й неотложной больницы. Ожоги у него, по предварительным данным со слов медиков, верхних дыхательных путей ожог и верхних конечностей.

Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков, у него обожжено менее 10 % кожного покрова. Состояние его здоровья врачи называют стабильным, без ухудшений.