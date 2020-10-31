Харьковчанин дома хранил более тысячи боевых патронов

Во время обыска дома харьковчанина полицейские изъяли боеприпасы. У 55-летнего мужчины обнаружили более тысячи боевых патронов, два магазина к автомату Калашникова, взрыватель типа «УРЗГМ» и корпус гранаты «Хаттабка».

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, обыск проводился в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий. Изъятые предметы направлены на экспертное исследование. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.