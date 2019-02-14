Харьковчанин хранил дома 5 килограммов маковых семян

Оперативные действия проводились 12 февраля сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями в рамках уголовного дела по статье 307 УК Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской полиции.

По данным правоохранителей, у 40-летнего мужчины во время обыска обнаружили и изъяли около 5 килограммов маковых семян, медицинский шприц с опием ацетилированным и 400 мл жидкости, похожей на экстракт опия. Кроме того, за прошлый год задокументировано два факта сбыта злоумышленником опия и каннабиса при личной встрече с покупателем.

Решается вопрос об избрании наркосбытчику меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступлений. Работники полиции устанавливают круг потребителей запрещенных веществ, преступные связи мужчины и источник поставки наркотиков.