Харьковчанин хранил дома 5 килограммов маковых семян

14 февраля 2019 г. 18:37
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Оперативные действия проводились 12 февраля сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями в рамках уголовного дела по статье 307 УК Украины. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской полиции. 

По данным правоохранителей, у  40-летнего мужчины во время обыска обнаружили и изъяли около 5 килограммов маковых семян, медицинский шприц с опием ацетилированным и 400 мл жидкости, похожей на экстракт опия. Кроме того, за прошлый год задокументировано два факта сбыта злоумышленником опия и каннабиса при личной встрече с покупателем.

Решается вопрос об избрании наркосбытчику меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступлений. Работники полиции устанавливают круг потребителей запрещенных веществ, преступные связи мужчины и источник поставки наркотиков. 

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