Харьковчанин хранил в квартире целый арсенал оружия

Правоохранителям поступила информация о том, что 52-летний харьковчанин занимается раскопками мест проведения боев во время Второй мировой войны, находит там различное оружие, которое приводит в рабочей состояние, а затем продает.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, сотрудники полиции провели обыск по месту жительства мужчины, где обнаружили и изъяли две винтовки Мосина, автомат, 11 гранат, 7 штык-ножей, противотанковый снаряд, 3 минометные бомбы, около 100 патронов различного калибра и другие запрещенные предметы.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Изъятое направлено на экспертное исследование. Следственные действия продолжаются.