Харьковчанин и еще четыре украинца утонули в Азовском море

20 августа 2018 г. 13:32
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В воскресенье, 19 августа, за несколько часов шторма у Арабатской стрелки Херсонской области утонули десять человек, пишет местный сайт Новый день.

"Все началось с того, что на Арабатке разразился шторм. Он казался не сильно мощным, поэтому то один, то другой отдыхающий решался проверить свои силы, состязаясь с волнами и ветром", - говорится в сообщении.

Общей сложностью, с 12:00 до 16:00 на Арабатской стрелке у зоны пляжей рядом с базой отдыха Таврия и пансионатом Юный погибли пятеро мужчин в возрасте от 34 до 65 лет из Харькова, Днепра, Кривого Рога (двое) и Генического района Херсонской области.

Среди утонувших, но "откачанных" есть 22-летний херсонец, и 31-летний житель Геническа, жители Ровенской и Винницкой областей.

По мнению спасателей, неопытные пловцы могли угодить в ловушку, подстроенную самой природой.

В глубоководной части Арабатской стрелки у села Стрелковое во время шторма порой формируется сильное течение. Волны несут пловцов к берегу, но это течение оттаскивает их обратно на глубину. Кажется, суша в каком-то метре, а до нее не добраться — рассказывает замначальника Генического отдела ГС ЧС Херсонщины Павел Серый.

По состоянию на 20 августа всего с начала нынешнего года на водоемах Украины уже погибло 946 человек, из которых 93 ребенка

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