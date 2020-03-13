Харьковчанин из ревности ударил свою возлюбленную ножом в шею: женщина в больнице

13 марта 2020 г. 16:20
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Полиция задержала харьковчанина, который едва не убил свою сожительницу, ударив ее ножом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 12 марта около 14:10 в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили 40-летнюю женщину с телесными повреждениями в виде колото-резаной проникающей раны трахеи.

Как выяснили полицейские, в тот день между женщиной и ее сожителем возникла словесная перепалка на почве ревности, в ходе которой мужчина ударил женщину ножом в шею. 

После совершенного злоумышленник вызвал такси и отвез пострадавшую в одной из больниц Харькова. В медучреждении мужчина отвел сожительницу в хирургическое отделение и скрылся.

Следственным отделом Немышлянского ОП ГУНП в Харьковской области информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Им оказался 48-летний ранее неоднократно судимый за хулиганство, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и грабеж харьковчанин. Его задержали.

По предварительным данным, мужчина совершил преступление из ревности. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

 

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