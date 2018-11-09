Харьковчанин избил такстиста

09 ноября 2018 г. 9:01
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Пострадавший мужчина отделался ушибами и рассечением мягких тканей головы.
 
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 
 
По информации полиции, инцидент произошел ранним утром 7 ноября. На 42-летнего таксиста напал клиент, которого он привез на улицу Солнечную. Пострадавший убежал от хулигана, оставив свою машину.  После этого обратился к работникам медкомплекса, который находится неподалеку от места происшествия. Медики вызвали полицию и помогли мужчине. 
Злоумышленник пытался завладеть автомобилем таксиста, но не смог довести преступление до конца.
 
Правоохранители оперативно установили личность человека, причастного к совершению преступления. Им оказался 26-летний харьковчанин.
 
Факт происшествия внесен в ЕРДР по статье "покушение на незаконное завладение транспортным средством" УК Украины. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
 
Также следователь обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
 

 

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