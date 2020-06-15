Харьковчанин лечился от наркозависимости с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии, получал метадон и продавал его

Харьковские правоохранители перекрыли канал утечки наркотических средств из легального оборота через программу ЗПТ в нелегальный. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

В конце прошлого года в полицию поступила информация о мужчине, который по месту жительства сбывал метадон. В ходе проверки информации полицейские управления противодействия наркопреступности установили, что 46-летний харьковчанин, приходя от наркозависимости с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии, получал метадон и длительное время продавал его наркозависимым из числа своего общения.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли три таблетки метадона, бумажный пакет с веществом растительного происхождения весом около 15 граммов, 13 ампул с сильнодействующим лекарственным средством «Димедрол».

В настоящее время полицейскими проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всего круга лиц, причастных к распространению наркотических средств, в том числе должностных лиц, ответственных за деятельность на территории Харьковского региона ЗПТ.

Изъятые наркотические средства и сильнодействующие лекарственные средства направлены на экспертное исследование. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.