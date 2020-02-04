Харьковчанин обнаружил в лесополосе закопанный арсенал оружия

Почти 300 патронов к разному виду оружия, пистолет, 2 магазина и граната Ф-1 с запалом УЗРГ были обнаружены жителем поселка Золочев в лесополосе возле села Березовка. Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области.

Как выяснилось, во время поиска металлоискателем металлолома 36-летний мужчина выкопал из земли полиэтиленовый пакет, в котором находились боеприпасы. Об опасной находке гражданин сразу сообщил в полицию.

На место выезжала следственно-оперативная группа Золочевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли пистолет ПМ с магазином без патронов, 112 патронов к пистолету ПМ, граната Ф-1 времен Второй мировой войны в разобранном состоянии с запалом, 156 патронов к пистолету ТТ и 26 - к автомату АК-74, 2 неснаряженных магазина к пистолету ТТ.

Следователи Золочевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Следственные действия продолжаются.