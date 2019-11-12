Харьковчанин перерезал себе горло и выпрыгнул из окна

Сообщение об обнаружении тела гражданина без признаков жизни у дома на улице Амосова поступило в полицию 12 ноября около 07.30. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Во время выезда на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 23-летний мужчина.

Предварительно, гражданин перерезал себе горло и выпрыгнул из окна собственной квартиры на 8 этаже.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация зарегистрирована в Едином учета Немышлянского отдела полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства смерти мужчины.