Харьковчанин перевозил на автомобиле артиллерийский снаряд

На Харьковщине полицейские обнаружили в автомобиле 59-летнего мужчины боеприпас.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 ноября в полицию поступила информация о том, что в селе Рубежное неизвестные якобы скупают металл.
Во время проверки полученного сообщения вблизи местного садового общества полицейские остановили автомобиль «Газель» под управлением 59-летнего харьковчанина.
В кузове машины находился снаряд времен Второй мировой войны. Специалисты взрывотехнической службы изъяли боеприпас, который позже уничтожили.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Харьковчанину грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.