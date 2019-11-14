Харьковчанин перевозил на автомобиле артиллерийский снаряд

На Харьковщине полицейские обнаружили в автомобиле 59-летнего мужчины боеприпас.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 ноября в полицию поступила информация о том, что в селе Рубежное неизвестные якобы скупают металл.

Во время проверки полученного сообщения вблизи местного садового общества полицейские остановили автомобиль «Газель» под управлением 59-летнего харьковчанина.

В кузове машины находился снаряд времен Второй мировой войны. Специалисты взрывотехнической службы изъяли боеприпас, который позже уничтожили.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Харьковчанину грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.