Харьковчанин под домашним арестом ограбил иностранца на Алексеевке

05 марта 2020 г. 8:48
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В Харькове за разбойное нападение на иностранца полицейские задержали харьковчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 3 марта около 01:00 полиции поступило сообщение о том, что на улице Ахсарова вблизи супермаркета к 25-летнему студенту подошел парень с предметом, похожим на пистолет, и завладел его мобильным телефоном.

Полицейские обнаружили злоумышленника недалеко от места преступления. Им оказался 22-летний харьковчанин, который находится под домашним арестом за совершение имущественного преступления.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

 

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