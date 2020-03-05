Харьковчанин под домашним арестом ограбил иностранца на Алексеевке

В Харькове за разбойное нападение на иностранца полицейские задержали харьковчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 3 марта около 01:00 полиции поступило сообщение о том, что на улице Ахсарова вблизи супермаркета к 25-летнему студенту подошел парень с предметом, похожим на пистолет, и завладел его мобильным телефоном.

Полицейские обнаружили злоумышленника недалеко от места преступления. Им оказался 22-летний харьковчанин, который находится под домашним арестом за совершение имущественного преступления.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.