 

Харьковчанин покончил с собой, выбросившись из окна квартиры

30 июня 2019 г. 10:15
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40-летний харьковчанин покончил с собой, выбросившись из окна своей квартиры многоэтажки в Индустриальном районе города.

Об этом сообщают в пользователи соцсетей. Очевидцы также опубликовали фото с места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  29 июня в 21-30  возле дома по улице Библика было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения, который покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 4-м этаже.

Как выяснилось, при жизни мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

Тело погибшего направили в морг. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан, продолжается проверка

 

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