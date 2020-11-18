Харьковчанин получил удар ножом в живот, но был пьян и не обратил на это внимания

В Московский отдел полиции от врача скорой помощи поступило сообщение о госпитализации в больницу 22-летнего харьковчанина с проникающим ранением живота.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, парень с приятелем были в гостях у девушки и распивали алкогольные напитки. Между молодыми людьми возникла ссора, во время которой пострадавший получил удар в живот. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не обратил на это внимания. Уже дома состояние его здоровья ухудшилось.

За совершение указанного преступления сотрудники Московского отдела полиции задержали 25-летнего ранее судимого злоумышленника. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.