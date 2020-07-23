Харьковчанин попался на распространении детской порнографии

23 июля 2020 г. 13:16
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В Харькове разоблачен мужчина, распространявший снимки порнографического характера. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, обыск дома у подозреваемого провели сегодня, 23 июля. Там они обнаружили компьютерную технику с запрещенным контентом в виде детской порнографии.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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