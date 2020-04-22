Харьковчанин "продавал" несуществующие маски и антисептики

Харьковская местная прокуратура №5 направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Харькова, который пытался нажиться на повышенном спросе на маски и антисептики. Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко сообщил, что в середине марта харьковчанин разместил объявления на интернет-сайтах о продаже медицинских масок и антисептиков. Потенциальных покупателей, которые откликнулись на объявление, мужчина уверял, что отправит товар, но только при условии полного перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета. После проведения платежа дальнейшее общение прекращалось, а ни один товар не пересылался.

В ходе досудебного расследования установлено местопроживание и полные анкетные данные псевдопродавца. Проведены обыски, в ходе которых изъята техника, с помощью которой осуществлялись мошеннические действия, а также банковские карты, на которые потерпевшие перечисляли деньги.

На банковских счетах выявлено 24 тыс. грн., вероятно полученные от обманутых покупателей.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.