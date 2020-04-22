Харьковчанин "продавал" несуществующие маски и антисептики

22 апреля 2020 г. 12:37
1 просмотр

Харьковская местная прокуратура №5 направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Харькова, который пытался нажиться на повышенном спросе на маски и антисептики. Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко сообщил, что в середине марта харьковчанин разместил объявления на интернет-сайтах о продаже медицинских масок и антисептиков. Потенциальных покупателей, которые откликнулись на объявление, мужчина уверял, что отправит товар, но только при условии полного перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета. После проведения платежа дальнейшее общение прекращалось, а ни один товар не пересылался.

В ходе досудебного расследования установлено местопроживание и полные анкетные данные псевдопродавца. Проведены обыски, в ходе которых изъята техника, с помощью которой осуществлялись мошеннические действия, а также банковские карты, на которые потерпевшие перечисляли деньги.

На банковских счетах выявлено 24 тыс. грн., вероятно полученные от обманутых покупателей.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53