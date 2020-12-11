Харьковчанин пытался обокрасть квартиру, но ему помешала сигнализация

Полицейские задержали мужчину, который пытался обокрасть квартиру в Шевченковском районе. Довести преступление до конца ему помешала сигнализация, которая сработала сразу после проникновения злоумышленника в жилье.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 27-летний мужчина шел мимо дома по улице Динамовской и увидел гражданина, который находился на окне. Его поведение показалось заявителю подозрительной, поэтому он сразу позвонил в полицию.

На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Они предварительно установили, что злоумышленник проник в квартиру на втором этаже и пытался оттуда сбежать через окно после того, как сработала сигнализация.

Работники полиции на месте задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушителем оказался 31-летний безработный харьковчанин.

Следственным Шевченковского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.