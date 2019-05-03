Харьковчанин пытался убить ножом своего соседа

27 апреля в полицию поступило сообщение, что около 14:00 в одной из квартир дома по бульвару Ивана Каркача в Индустриальном районе Харькова в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений мужчина ударил своего соседа ножом в грудь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

42-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением госпитализировали в больницу.

С места происшествия полицейские изъяли нож и одежду с пятнами бурого цвета.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 54-летнего соседа потерпевшего.

Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.