Харьковчанин пытался выгнать из дома собственную мать

28-летний мужчина, проживающий на улице Собинова в Харькове пытался выгнать из дома мать и жег ее вещи. Информация об этом поступила в Киевский отдел полиции.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол и применили временное запретительное предписание сроком на 10 суток с выселением.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили у обидчика серо-зеленое вещество растительного происхождения, которое, по его словам, является марихуаной. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая задокументировала это и изъяла наркотик.

Следователи Киевского отдела открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.