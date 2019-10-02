Харьковчанин с ножом угрожал расправой женщине на улице

В Слободском районе Харькова произошел на улице конфликт, в ходе которого женщине угрожали расправой.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 1 октября в полицию обратилась женщина и сообщила, что стала свидетелем ссоры между гражданами и якобы даже слышала выстрелы.

На вызов прибыли правоохранители.

На месте происшествия полицейские обнаружили 35-летнего харьковчанина.

При проверке обстоятельств конфликта факт стрельбы не подтвердился, однако было установлено, что мужчина угрожал женщине физической расправой, нецензурно выражался в ее сторону и имел при себе предмет, похожий на нож.

Вещдок изъяли полицейские.

Информация о происшествии зарегистрирована в Слободском отдела полиции.

По обстоятельствам конфликта проводится проверка.