Харьковчанин потушил пожар ценой ожогов

По данным прессс-лужбы ГСЧС, 22 октября в 1:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Халтурина, 4 Московского района города Харькова.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения. На момент их прибытия было установлено, что в кухне частного жилого дома горели мебель и домашние вещи на площади около 2 кв. м.

Хозяин дома, мужчина 1953 года, сам потушил пожар, при этом получив ожоги ног. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован в 4-ю городскую больницу. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовой газовой плиты.