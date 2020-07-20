Харьковчанин торговал рецептами на приобретение наркотиков и психотропов

В полицию поступила информация о том, что на территории Основянского района Харькова незаконно выдали рецепт на приобретение наркотических средств.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, во время досудебного расследования установлено, что 21-летний житель города Харькова 20 марта 2020 года получил лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности наркология. На проспекте Гагарина он организовал консультативный центр по оказанию наркозависимым лицам помощи под видом проведения и использования метода заместительной поддерживающей терапии. При этом, он нанял на работу врача-нарколога, медицинского регистратора и медицинскую сестру.

Правоохранители провели санкционированный обыск по данному адресу. В помещении медицинского центра находились 58-летний врач-нарколог, 21-летняя медицинская регистраторша, 47-летняя медицинская сестра и 42-летняя женщина, которая приобрела у врача рецептурный бланк на получение наркотического лекарственного препарата «Бупренорфин гидрохлорид» в количестве 10 таблеток по 350 гривен. Деньги она передала врачу.

В ходе проведения обыска работники полиции изъяли рецептурный бланк, 361 неиспользованных пустых рецептурных бланков, личную печать врача, штамп медицинского центра, журнал учета специальных рецептурных бланков, журнал регистрации первичных амбулаторных пациентов (394 пациента), журнал регистрации амбулаторных пациентов (562 записи), 12 расчетных квитанций оплат проведенных через терминал, деньги в сумме 3350 гривен, полученные от наркозависимых лиц за незаконно выданные им рецептурные бланки, амбулаторные карты пациентов в количестве 284 штук, цифровые носители информации.

Незаконно выписанные врачом-наркологом рецептурные бланки Ф-3 на приобретение наркотических лекарственных средств, в том числе на «Метадон», наркозависимые лица отоваривали в одном из аптечных заведений города.

Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос о сообщение подозрения в совершении преступления врачу-наркологу и отстранения его от занимаемой должности.