Харьковчанин тяжело ранил отверткой незнакомца

1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Слободском районе Харькова в ходе конфликта с 32-летним харьковчанином был тяжело ранен 26-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На месте происшествия полицейские установили, что в результате конфликта 32-летний харьковчанин ударил молодого человека отверткой в ​​живот.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сейчас медики оценивают состояние здоровья пострадавшего как тяжелое.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.