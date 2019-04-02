Харьковчанин тяжело ранил отверткой незнакомца

02 апреля 2019 г. 13:15
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1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Слободском районе Харькова в ходе конфликта с 32-летним харьковчанином был тяжело ранен 26-летний мужчина. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На месте происшествия полицейские установили, что в результате конфликта 32-летний харьковчанин ударил молодого человека отверткой в ​​живот. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сейчас медики оценивают состояние здоровья пострадавшего как тяжелое.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). 

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. 

 

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