Харьковчанин убил мать и скрывался от правоохранителей две недели

15 августа 2020 г. 13:36
1 просмотр

В Харькове полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве собственной матери. Поиски злоумышленника продолжались две недели, а 14 августа около 21:30 сотрудник патрульной полиции увидел у дома по улице Валентиновской мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого, и задержал его.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 1 августа в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по проспекту Тракторостроителей тела 74-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами тела, спины и лица.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В совершении данного преступления обоснованно подозревался 49-летний сын убитой, страдающий психическим расстройством.

В настоящее время в связи с заболеванием преступник находится в специализированной больнице.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53