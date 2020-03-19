Харьковчанин убил своего знакомого после совместного распития спиртных напитков

В совершении тяжкого преступления сотрудники Холодногорского отдела полиции подозревают 48-летнего ранее судимого мужчину, который в апреле 2019 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за покушение на убийство.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, на место происшествия правоохранителей 17 марта вызвал житель района, который обнаружил тело знакомого без признаков жизни во дворе его частного дома.
Работники полиции установили, что погибшим является 40-летний местный житель. На теле мужчины эксперт обнаружил одно колото-резаное ранение грудной клетки. Как выяснилось, в тот день злоумышленник вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого правонарушитель нанес знакомому смертельный удар ножом, после чего скрылся.