Харьковчанин убил своего знакомого после совместного распития спиртных напитков

В совершении тяжкого преступления сотрудники Холодногорского отдела полиции подозревают 48-летнего ранее судимого мужчину, который в апреле 2019 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за покушение на убийство.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, на место происшествия правоохранителей 17 марта вызвал житель района, который обнаружил тело знакомого без признаков жизни во дворе его частного дома.