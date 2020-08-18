Харьковчанин, убегая от полиции, упал с восьмого этажа многоэтажки и погиб

18 августа 2020 г. 9:00
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На Алексеевке 39-летний харьковчанин, пытаясь скрыться от полиции, сорвался с восьмого этажа многоэтажного дома и погиб.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация об обнаружении ег тела во дворе многоэтажки по проспекту Победы поступила в полицию 17 августа в 16:32. 

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, установлено, что мужчина находился в гостях у своей знакомой - жительницы этого дома. 

В квартиру женщины по поручению следователя в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины пришли сотрудники уголовного розыска, чтобы проверить возможную причастность мужчины к совершению преступления.

Хозяйка квартиры добровольно впустила полицейских в дом и сообщила, что мужчина находится в квартире, однако полицейские его в квартире не нашли. 

Как позже выяснилось, мужчина перелез через балкон 8 этажа, не удержался и сорвался с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Погибший был  неоднократно судим за разбои, кражи, грабежи.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

 

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