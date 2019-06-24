 

Харьковчанин в ходе ссоры ударил знакомого ножом: потерпевший в больнице

24 июня 2019 г. 19:33
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22 июня в полицию поступило сообщение о том, что в одну из больниц Харькова  доставили 38-летнего мужчину с ножевым ранением.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что у пострадавшего возник конфликт со знакомым, в ходе которого 38-летний злоумышленник нанес мужчине ножевое ранение и скрылся с места происшествия.

Правоохранители задержали злоумышленника по адресу его проживания.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

За содеянное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

 

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