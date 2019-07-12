 

Харьковчанин выращивал во дворе частного дома коноплю

12 июля 2019 г. 15:27

11 июля в ходе санкционированного обыска двора частного дома на улице Шаляпина работники полиции обнаружили и изъяли более 300 кустов конопли.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 56-летний мужчина выращивал каннабис для собственных нужд. Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.