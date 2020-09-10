Харьковчанин заболел ботулизмом после употребления рыбы

В Харькове зарегистрирован случай ботулизма.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
8 сентября ботулизм выявили у жителя Харькова.
Заболевший госпитализирован в анестезиологическое отделение городской клинической больницы № 2 имени профессора А.А. Шалимова.
В настоящее время состояние заболевшего расценивается как средней степени тяжести.
По имеющейся информации, вероятная причина заболевания - употребление мужчиной в пищу скумбрии холодного копчения в вакуумной упаковке, которая была приобретена в одной из торговых сетей в Харькове.
По данному случаю специалисты службы начали эпидемиологическое расследование, проводятся мероприятия по выявлению опасной продукции в заведениях торговли.