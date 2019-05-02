Харьковчанин «заминировал» многоэтажку

02 мая 2019 г. 12:25
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1 мая в 12:39 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что 9-этажка на проспекте Гагарина заминирована и будет взорвана.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжали полицейские и кинологи, а также специалисты взрывотехнического управления.

Правоохранители осмотрели 120 кв. метров подъезда и 300 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 70 граждан.

Во время осмотра места происшествия никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

Правонарушителя, который сделал ложное сообщение полицейские разоблачили в течение нескольких часов. Им оказался 52-летний житель этого же дома. Мужчина объяснил, что это была шутка, и ничего он минировать не собирался.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, грозящих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. 

Харьковчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

 

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