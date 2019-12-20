Харьковчанина подозревают избиении своей жены до смерти

14 декабря в Харькове у дома по улице Мира обнаружили 36-летнюю женщину в бессознательном состоянии. На следующий день потерпевшая скончалась в больнице, так и не придя в сознание.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили и задержали злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался 34-летний харьковчанин - сожитель умершей.

Как установили правоохранители, между супругами произошел конфликт, и мужчина руками и ногами избил женщину.

В результате полученных травм потерпевшая и скончалась.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.