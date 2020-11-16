Харьковчанину во двор бросили гранату

Накануне в полицию позвонил харьковчанин и сообщил, что во дворе его частного дома по улице Бестужева прогремел взрыв.

Как рассказали в ГУНП в Харьковской области, на место сразу выехали руководство и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Там они обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5. Никто из граждан не пострадал.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Полицией принимаются меры для установления лица, причастного к совершению преступления.