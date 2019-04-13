В Новобаварском районе женщина убила своего мужа

В Новобаварском районе Харькова 46-летняя женщина во время ссоры ударила кухонным ножом в грудь своего 48-летнего сожителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 12 апреля в 12:04 от соседки супругов.

От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Вещественные доказательства, в том числе нож, правоохранители изъяли.

Подозреваемую задержали.

Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.