В Новобаварском районе женщина убила своего мужа

В Новобаварском районе Харькова 46-летняя женщина во время ссоры ударила кухонным ножом в грудь своего 48-летнего сожителя.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 12 апреля в 12:04 от соседки супругов.
От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.
На месте работала следственно-оперативная группа полиции.
Вещественные доказательства, в том числе нож, правоохранители изъяли.
Подозреваемую задержали.
Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.