В Новобаварском районе женщина убила своего мужа

13 апреля 2019 г. 11:09
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В Новобаварском районе Харькова 46-летняя женщина во время ссоры ударила кухонным ножом в грудь своего 48-летнего сожителя. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 12 апреля в 12:04 от соседки супругов. 

От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Вещественные доказательства, в том числе нож, правоохранители изъяли.

Подозреваемую задержали.

Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. 

 

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