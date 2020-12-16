Харьковчанка пыталась вынести из магазина косметики на 2500 гривен

В полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице 23 Августа женщина пыталась украсть товар. Ее остановила сотрудница магазина, которой злоумышленница нанесла телесные повреждения.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. Они также установили личность злоумышленницы. Ею оказалась безработная ранее судимая 33-летняя харьковчанка.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении в совершении преступления.