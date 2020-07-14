Харьковчанка убила своего ребенка и покончила с собой

В Харькове женщина убила своего 10-летнего ребенка и покончила с собой.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Информация о происшествии в доме по переулку Тбилисском поступила в Новобаварский отдел полиции 13 июля около 20:10.
Правоохранители в ходе осмотра места происшествия предварительно установили, что 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови.
В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.
По словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла. Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала.
Также работники полиции выяснили, что последние полгода харьковчанка имела финансовые проблемы, брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии. К административной и уголовной ответственности женщина ранее не привлекалась.
Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Новобаварского отдела полиции.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.