Харьковчанка убила своего ребенка и покончила с собой

В Харькове женщина убила своего 10-летнего ребенка и покончила с собой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии в доме по переулку Тбилисском поступила в Новобаварский отдел полиции 13 июля около 20:10.

Правоохранители в ходе осмотра места происшествия предварительно установили, что 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови.

В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.

По словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла. Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала.

Также работники полиции выяснили, что последние полгода харьковчанка имела финансовые проблемы, брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии. К административной и уголовной ответственности женщина ранее не привлекалась.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Новобаварского отдела полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.