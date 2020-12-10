Харьковчанке в квартиру неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью: открыто уголовное дело

10 декабря 2020 г. 19:28

10 декабря в 1:23 из службы в полицию поступило сообщение от 59-летней хозяйки квартиры о том, что на балкон ее квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки в Шевченковском районе, неизвестные забросили две бутылки с зажигательной смесью. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции. 

В результате происшествия никто из жильцов дома не пострадал. Эвакуация граждан не проводилась.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. 

 

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