Харьковчанке в квартиру неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью: открыто уголовное дело

10 декабря в 1:23 из службы в полицию поступило сообщение от 59-летней хозяйки квартиры о том, что на балкон ее квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки в Шевченковском районе, неизвестные забросили две бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции.

В результате происшествия никто из жильцов дома не пострадал. Эвакуация граждан не проводилась.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.