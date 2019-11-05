Харьковчанку от смерти спасла соседка

05 ноября 2019 г. 10:22
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По данным пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, 4 ноября в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который случился около 17:00 в частном жилом доме на ул. 40 лет Победы, 36 в селе Очеретово Валковского района. 

На тот момент уже ничего не горело, поэтому во вмешательстве пожарно-спасательных подразделений нужды не было. Огонь обнаружила и погасила соседка, которая, по сути, и спасла жизнь хозяйке дома (1947 года), на которой горела одежда. Также горели постельные принадлежности на кровати, где она отдыхала. В результате действия высокой температуры владелица дома получила ожоги и была госпитализирована в Валковскую центральную районную больницу.

В ходе проверки по факту пожара было установлено, что возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности при курении.

Площадь пожара составила не более 2 кв.м.

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