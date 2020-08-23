Харьковчанку, пропавшую неделю назад, нашли мертвой в лесопосадке на Алексеевке

46-летнюю харьковчанку Анну Скиртенко, которая 16 августа ушла из дома и находилась в розыске как без вести пропавшая, нашли мертвой.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Тело женщины обнаружили волонтеры в овраге лесопосадки возле проспекта Победы.
Сообщение о данном факте поступило в полицию 23 августа около 9:50.
На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.
По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством - повесилась.
Ее тело без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины в Шевченковском районе Следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Причину смерти женщины устанавливают.